Aachen.

Von der Schlosskirche in Wittenberg einmal abgesehen, waren Kirchen in Europa lange Zeit nicht gerade die Orte, an denen Revolutionen entfacht wurden. Nichts weniger soll aber nun in der ehemaligen Kirche St. Elisabeth entstehen, das war zumindest der Tenor bei der gestrigen Eröffnung des Digital Hub, der sich darin eingenistet hat.