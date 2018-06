Eilendorf.

Jeden Tag brausen 36 000 Fahrzeuge über die Von-Coels-Straße. „Manchmal dauert es 20 Minuten, bis man über die Straße kommt“, sagt Christian Moeres. Er betreibt in Eilendorf einen Optikerladen und ist Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Handel, Handwerk und Gewerbe Eilendorf. Mehr Fußgängerfreundlichkeit könnte sich der Einzelhändler auf der Hauptverkehrsachse des Ortes gut vorstellen, auch wenn im oberen Bereich Richtung Stolberg schon einiges in Sachen Verkehrsberuhigung passiert sei. Und auch sonst hat die IG Eilendorf durchaus einiges auf dem Schirm, was sich in dem über 16 000 Einwohner starken Stadtteil verbessern ließe.