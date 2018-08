Aachen.

Für bewässerte und dadurch blühende Blumen auf dem Markt und drumherum sorgt in diesem Jahr kein Gartencenter und auch nicht die Aachener Stadtgärtnerei. Stattdessen rücken Walter Kindermann und Andreas Kremer von der Lebenshilfe Aachen drei bis fünf Mal pro Woche an, um die vielen Blumenampeln an den Laternen des Altstadtgebiets mit Wasser zu versorgen.