Aachen - Hunderte Menschen setzen Zeichen gegen Rechts

Aachen.

Es war im Mai 2017, als ein Staatsanwalt in der sizilianischen Hafenstadt Catania die Behauptung in die Welt setzte, Seenotretter auf dem Mittelmeer würden mit Schleppern zusammenarbeiten. Gerichtsfeste Belege dafür gibt es bis dato in keinem einzigen Fall, aber rechtspopulistische Kreise in ganz Europa haben diese Erzählung dankbar aufgegriffen.