Aachen.

Als die Feuerwehr gestern Vormittag mit rund 30 Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr am Brandort an der Berensberger Straße eintraf, mussten die Wehrleute befürchten, dass zumindest das Leben von Tieren in Gefahr war. Denn eine private Tierpension, die in einem Holzhaus im Garten eines Wohnhauses untergebracht war, brannte zu diesem Zeitpunkt lichterloh.