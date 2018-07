Aachen.

Folgendes Szenario spielt sich leider immer wieder ab: Ein Hund wird bei Temperaturen über 30 Grad von seinem Herrchen in einem Auto gelassen, während von diesem weit und breit nichts zu sehen ist. Zuletzt hat sich genau das am Donnerstagmittag in Aachen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Reinhardstraße zugetragen.