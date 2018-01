Aachen - Horst Filbrich als Geschäftsführer der Alemannia-Fan-IG zurückgetreten

Aachen. Horst Filbrich ist am Donnerstagabend als Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Alemannia-Fans und Fan-Clubs (Fan-IG) zurückgetreten. Das teilt die Fan-IG auf ihrer Homepage mit. Demnach habe er zudem seinen Austritt aus der Fan-IG erklärt.

Horst Filbrich war in der vergangenen Woche in die Kritik geraten, weil er eine Whatsapp-Nachricht mit offensichtlich rechtsextremem Inhalt an etwa ein Dutzend Adressaten weitergeleitet hat. Eine rechtsextreme Gesinnung ist aber weder mit dem offiziellen Alemannia-Leitbild noch mit der Satzung der Fan-IG vereinbar.

Gegenüber den „Nachrichten“ hatte Filbrich betont, weder rechtsradikales Gedankengut verbreiten zu wollen, noch selbst rechtsradikal zu sein. Auf der Vorstandssitzung der Fan-IG am Donnerstagabend kam es dennoch zum Rücktritt.