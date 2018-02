Aachen - „Holt Petticoat und Pomade raus“: Mäddchere Sitzung im Eurogress

Aachen.

An Fettdonnerstag ist das Eurogress seit 2004 traditionell in der Hand der jecken Weiber. Wenn die Stadtwache Oecher Börjerwehr zur Mäddchere Sitzung einlädt, darf man eine stimmungsgeladene Sause erwarten. Ein Großteil der Damen allen Alters sind Stammgäste, kommen in größeren Familien- oder Freundeskreisen.