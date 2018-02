Aachen - Hörsaal-Slam im Audimax: Bissig, unterhaltsam und ein bisschen absurd

Aachen.

Eine große Vielfalt an Texten, super Stimmung und ein voll besetztes Audimax prägten den jüngsten Hörsaal-Slam: Sechs „Meister des gesprochenen Wortes“ gaben ihre Beiträge zum Besten und ließen das Publikum teilweise atemlos zurück. Die Pointen kamen Schlag auf Schlag, in Reimen oder auch nicht, in jedem Fall aber amüsant, unterhaltsam und manchmal auch sehr bissig.