Aachen.

Die Verwirklichung eines Herzensprojektes und den 80. Geburtstag innerhalb von zwei Tagen feiern zu können, das wirkte für Karl Merkelbach fast schon zu schön, um wahr zu sein. Am Samstag lud der Ehrenvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung Hörgeschädigter, Freunde und langjährige Wegbegleiter in das Hörgeschädigten-Zentrum (HGZ) in der Talbotstraße ein und freute sich einen Tag nach seinem runden Geburtstag über den Beginn eines lang geplanten Bauvorhabens.