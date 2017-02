Aachen.

„Es ist mir eine große Freude, in diesem Jahr dabei zu sein“, sagte Professor Josef Rosenkranz, Prorektor für Studium und Lehre der Fachhochschule (FH) Aachen. Deren Rektor Marcus Baumann war kurzfristig erkrankt, was Rosenkranz „mit einem weinenden und einem lachenden Auge“ sah – so konnte er Gast bei der Hochschulsportshow 2017 sein.