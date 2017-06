Historischer Jahrmarkt: Zwischen Selbstfahrer und „Gänsekapelle“

Aachen. Eigentlich ist Kornelimünster ein ruhiger, idyllischer Stadtbezirk. Eigentlich. Denn einmal im Jahr verwandelt sich das kleine Städtchen im Aachener Süden für fünf Tage lang in eine richtige Touristenmetropole.

Am Mittwoch beginnt die 42. Auflage des Historischen Jahrmarkts. Bis Sonntag, 18. Juni, werden sich wieder Zehntausende auf den Weg nach Kornelimünster machen, um die vielen Stände und Attraktionen zu besuchen.

Ob Handwerk, Kunst, Düfte, Speisen oder Spiele – 140 Händler werden auch in diesem Jahr wieder aus dem Ort gleichzeitig ein Freilichtmuseum als auch einen Einkaufspalast machen. Dabei ist der Jahrmarkt nicht nur bei den Besuchern begehrt. „Wir haben noch über 100 weitere Bewerber, für die leider kein Platz mehr war“, erklärt Timo Niemeier vom veranstaltenden Roncalli Entertainment.

Und wer das Event gut kennt, dem wird sicherlich sofort die große Neuerung auffallen. Abgesehen von den traditionellen Attraktionen wie dem Riesenrad, dem Kettenflieger oder dem Bodenkarussell gibt es diesmal den sogenannten Selbstfahrer – einen Autoscooter aus den 50er Jahren. Nach einer zweijährigen Pause wird zudem die „Gänsekapelle“ wieder schnatternd über den Markt watscheln.

Außerdem präsentieren sich wie immer die Vereine aus Kornelimünster. „Fast alle beteiligen sich daran“, meint Markus Sommer, Vorsitzender des Bürgervereins Kornelimünster.

Insgesamt ist die Vorfreude im Ort schon sehr groß. Für Bezirksamtsleiterin Rita Claßen ist der Jahrmarkt ohnehin ein „Unikat“, auch wenn das Ganze organisatorisch eine Hausnummer sei. Derweil merkt Bezirksbürgermeister Jakob von Thenen an, dass es „zumindest von den Wetterprognosen her ein schönes Jahr“ wird.

Zur offiziellen Eröffnung gibt es am Mittwoch um 19 Uhr einen ökumenischen Festgottesdienst in der Propsteikirche. Der Markt ist am Donnerstag und Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht das Event von 11 bis 20 Uhr.

Aufgrund der beschränkten Parkplatzsituation empfehlen die Organisatoren eine Anfahrt mit dem Bus. Beim Jahrmarkt sind die Straßen ringsum den Ortskern nämlich immer heillos zugeparkt.

Wer den Jahrmarkt besucht, der kann auch ein Zeichen gegen Atomkraft setzen. Die „Tihange-Aus-Säule“ steht auf der Indebrücke zwischen Napoleonsberg, Abteigarten und Korneliusmarkt.