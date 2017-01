Hilfe in Aachen für einen kranken Vierjährigen aus Namibia

Aachen. Zwei Tage nach der Operation strahlt der kleine Geovani schon wieder über beide Ohren. Der vierjährige Junge aus Namibia ist mit der Hilfsorganisation Wadadee cares im Dezember nach Deutschland geflogen worden, um im Marienhospital (MHA) an einer Bauchhernie operiert zu werden.

„Geovani hatte einen 13 Zentimeter langen Riss in der Bauchwand, der in seiner afrikanischen Heimat nicht adäquat operativ behandelt werden konnte“, sagt Petra Bauer, Geschäftsführerin von Wadadee cares. „Als Burtscheiderin war das Marienhospital meine erste Anlaufstelle. Nach einem Gespräch mit Monsignore Heribert August, Kuratoriumsvorsitzender der Katholischen Stiftung Marienhospital, und Benjamin Michael Koch, Vorstand, stand schnell und unkompliziert fest, dass der Kleine im MHA Hilfe erfahren kann.

„Wir konnten dann sogar noch einen kostenlosen Flug über Namibia Airlines vereinbaren und so stand unserem Ziel nichts mehr im Wege.“ Gesagt, getan: Am 13. Dezember fand die Operation statt und eine Woche später feierte Geovani schon wieder kerngesund und putzmunter sein erstes Weihnachtsfest in Deutschland. Anfang Januar ging es dann zurück in seine afrikanische Heimat.

„Wir sind so unendlich dankbar für die sensationelle Hilfsbereitschaft und die freundliche und unbürokratische Hilfe aller Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsmitarbeiter im Marienhospital Aachen. Alles hat perfekt funktioniert“, sagt Bauer. „Wir freuen uns sehr, dass wir helfen konnten. Für uns ist es ein Herzensanliegen und wir setzen alles daran, dass wir uns auch in Zukunft mit unserem Förderverein für humanitäre Hilfe stark machen können“, betont Monsignore Heribert August.

Die promovierte Geografin Bauer hat den Verein Wadadee cares 2015 gegründet und hilft mit ihrer Organisation und zahlreichen ehrenamtlichen Helfern inzwischen mehr als 300 Kindern im Armenviertel Katutura der namibischen Hauptstadt Windhoek.

„Wir haben dort eine Suppenküche etabliert und engagieren uns in Projekten zur Förderung der medizinischen Versorgung, der Bildung und der gesunden Ernährung von Kindern“, berichtet Bauer. „Als die Mutter von Geovani starb, hat eine Pastorenfamilie den Kleinen adoptiert, so dass er nun in sicherer Obhut groß werden kann. Wir sind sehr dankbar, dass sich für Geovani nach dem Tod seiner Mutter alles zum Guten gefügt hat.“