Hilfe gesucht für die Ferienspiele

Aachen. Der Fachbereich Sport der Stadt Aachen sucht Übungsleiter für die Ferienspiele in den Sommerferien. Gebraucht werden die Kräfte in der Zeit von Montag, 7. August, bis Freitag, 11. August.

Bewerber müssen älter als 20 Jahre sein und eine Qualifikation als Übungsleiter C „Breitensport“ vorweisen können. Wer eine vergleichbare Eignung vorweisen kann oder bereits mehrere Jahre Kinder zwischen sechs und elf Jahren in Sportvereinen oder bei Freizeitmaßnahmen betreut hat, kommt ebenfalls infrage.

Wer Lust hat, für fünf Tage die „Sportlichen Ferienspiele“ in und um die Sporthalle am Branderhofer Weg in Aachen zu betreuen, kann sich beim Fachbereich Sport der Stadt Aachen bewerben. Gesucht werden zwei Übungsleiterinnen oder -leiter für den oben angegebenen Zeitraum, täglich jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen zu Bezahlung, Art der Betreuung, Inhalt der Ferienspiele sowie zur Bewerbung gibt es beim Fachbereich Sport, Lara Montag, Telefon 0241/432-5226, oder Rainer Leymann, Telefon 0241/432-5223.