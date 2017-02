Aachen.

Zum 35. Mal feierten jetzt im Konradkeller die Damen. An gleich zwei Abenden veranstaltete die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) in Vaalserquartier an der Keltenstraße unter der Pfarrkirche St. Konrad ihre beliebten Mädchensitzungen mit insgesamt 200 Frauen.