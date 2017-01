Ein weiteres Mal hat Hermann Jollet erfolgreich die krebskranken Kinder im Aachener Uniklinik mit einer Geldspende unterstützt. Auch in der vergangenen Weihnachtszeit stand die selbst gemachte Krippe wieder vor seinem Haus am Föhrenweg 1 in Oberforstbach. Jollet stellt sie immer zur Adventszeit samt Opferstock auf und bittet die Besucher um Spenden.