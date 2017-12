Aachen.

Drei Tage am Stück geschlossen – das kommt in der Geschäftswelt auch nur alle paar Jahre vor. Weil Heiligabend in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, werden die meisten Aachener ihren Großeinkauf fürs festliche Weihnachtsessen um einen Tag vorverlegen. Doch es gibt Ausnahmen: Einige wenige Lebensmittelhändler nutzen die gesetzliche Möglichkeit, ihre Geschäfte auch am Sonntag zu öffnen.