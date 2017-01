Aachen.

Lob von der politischen Konkurrenz? Während einer Haushaltsdebatte ist das eigentlich undenkbar. Einer hat es trotzdem geschafft: Marc Teuku, seit 2014 für die Piraten im Stadtrat, hat am Mittwoch im Rathaus ein rednerisches Talent an den Tag gelegt, an dem alle im Saal ihren Spaß hatten. Von seinem Erfolg und dem Applaus, den ihm am Ende auch CDUler, Sozialdemokraten, Grüne und Linke spendeten, war er selbst überrascht.