Aachen - Hausdurchsuchung auch im Aachener Café Zuflucht

Aachen.

Die Staatsanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen drei Objekte in Aachen durchsucht, darunter auch das Café Zuflucht an der Wilhelmstraße. „Der Vorwurf lautet auf gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern“, erklärte Jost Schützeberg, Sprecher der Staatsanwaltschaft.