Aachen - Hausbesetzer verabschieden sich

Aachen.

Die Hausbesetzer am Muffeter Weg haben im Internet den Abschied aus der alten Immobilie des Bau- und Liegenschaftsbetriebs des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB) angekündigt. Am Sonntag, so schreiben sie auf ihrem Weblog, soll die Aktionswoche mit einem Abschiedsfest enden.