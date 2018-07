Aachen - Hausbesetzer am Muffeter Weg: BLB will Strafanzeige stellen

Aachen.

Zwei Tage, nachdem die Hausbesetzer am Muffeter Weg angekündigt hatten, in dem ehemaligen RWTH-Gebäude über ihre Aktionswoche hinaus bleiben zu wollen, hat sich am Dienstag der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes auf Anfrage zu dem Vorfall geäußert.