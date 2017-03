Aachen.

Alle wollen sie haben. Und sogar das Geld dafür wäre da. Aber mit der Skateranlage am Hangeweiher, Herzensanliegen von mindestens 150 Kindern und Jugendlichen im Viertel und darüber hinaus, will es aktuell mal wieder nicht so recht vorangehen. Als jetzt im städtischen Kinder- und Jugendausschuss über die politische Teilhabe von jungen Leuten diskutiert wurde, da kam auch das Thema Halfpipe erneut kurz auf den Tisch.