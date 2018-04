Aachen - Hagel, Blitze und Regen in der Kaiserstadt

Für April war das ein ganz und gar außergewöhnliches Wetterereignis

Ein Wetter ganz nach dem Geschmack von Willy Küches: die halbe Nacht hat es den Hobby-Meteorologen und Betreiber einer privaten Wetterstation in Brand wachgehalten. Und mit mehr als 1000 Gleichgesinnten hat er in der Nacht zum Montag per Liveschaltung die insgesamt sechs Gewitter, die wie an einem Band gezogen zwischen 22 Uhr abends und 2 Uhr morgens über Aachen hinwegfegten, am Rechner in allen Einzelheiten mitverfolgt. Für ihn ist klar: Diese „unglaublichen Regenmengen“ und diese Vielzahl der Blitze hat es in diesen Dimensionen Ende April in Aachen noch nicht gegeben.

Absolut außergewöhnlich nennt er das Ereignis, das viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt hat, auf ihn aber vor allem eine große Faszination ausübt. „Solche Regenmengen erwartet man normalerweise erst im Juni oder Juli“, sagt er – also dann, wenn die Atmosphäre wegen der Wärme und der Verdunstung mit sehr viel Feuchtigkeit angereichert werden konnte. „Im April ist das total überraschend.“ Wohl auch deswegen können sich selbst ältere Menschen nicht daran erinnern, so etwas schon einmal erlebt zu haben.

Innerhalb von zwölf Stunden sind an Küches‘ Wetterstation in Brand 42 Liter Wasser auf einem Quadratmeter niedergegangen, sagt er. Getoppt wurde das nur noch in Orsbach, wo im gleichen Zeitraum sogar 63,4 Liter auf einem Quadratmeter runtergekommen sind. Das ist mehr als das, was in Nordrhein-Westfalen üblicherweise im ganzen Monat April gemessen wird (62 l/qm). In dem Gewittersystem, von dem Küches spricht, seien zudem mehr als 40 000 Blitze runtergegangen. Normal seien 4000 bis 7000 Blitze.

Noch am früheren Sonntagabend hatte Küches schon die Sorge, mit seiner Vorwarnung auf seiner Internetseite meteoaachen.de etwas zu voreilig gewesen zu sein. Denn eine erste auf Aachen zurollende Gewitterfront sei zunächst nach Norden abgebogen. Dann aber hat sich eine zweite Welle bei Lothringen aufgebaut, die wie in einem etwa 30 Kilometer breiten Schlauch genau über Aachen hinweggezogen ist und dann auch noch bis zu drei Zentimeter große Hagelkörner auf die Stadt niederprasseln ließ.

Der Boden war durch die Regenmengen extrem aufgeweicht, so dass der nachfolgende Sturm am Montag zusätzliche Gefahren brachte: Bäume konnten schnell entwurzelt werden. Küches kann aber Besserung ankündigen: Am heutigen Feiertag wird es zwar noch sehr kühl bleiben, dafür rechnet er aber bereits wieder mit bis zu sieben Sonnenstunden. In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen stetig und können bis zum Wochenende wieder 25 Grad erreichen.