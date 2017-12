Händler wollen für Heiligabende eine klare Regelung Von: gei

Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2017, 18:25 Uhr

Aachen. Es waren nur wenige Lebensmittelgeschäfte, die Heiligabend in Aachen geöffnet hatten, doch die wurden offenbar rege besucht. „Der Bedarf war da“, sagt etwa Josef Stenten. Und auch Theo Reinartz ist überzeugt: „Die Kunden haben es uns sehr gedankt.“ In einigen Fällen habe man in letzter Minute das Festessen retten können.