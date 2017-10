Habemus Rektor? Student bewirbt sich für RWTH-Spitzenposition

Aachen. RWTH-Rektor Ernst Schmachtenberg geht kommendes Jahr in den Ruhestand. Es muss also ein Nachfolger her - wer wäre da besser geeignet als jemand, der von der Universität begeistert ist? Das dachte sich auch ein Maschinenbaustudent der RWTH und schrieb eine ehrliche Bewerbung.

In der offiziellen Stellenausschreibung wird ein Nachfolger gesucht, der „die internationale Sichtbarkeit“ der RWTH und „die Internationalisierung von Forschung und Lehre“ weiter ausbauen soll.

Auf diese Anforderungen geht der Student nicht direkt ein. Dafür bringt er einiges an Erfahrung im sozialen Engagement für die Position mit: Zum dritten Mal sei er Ersti-Tutor, könne sich an die Zeit aber nicht so gut erinnern, „was wohl am Konsum von zu viel vergorenem Apfelsaft liegen muss“.

Außerdem spiele er gerne Fifa und habe ein Auftreten wie Arnold Schwarzenegger. Den nötigen Enthusiasmus bringt er jedenfalls für die „großartige Universität“ mit. Der Bachelor-Abschluss fehle zwar noch, aber: „den hatte Steve Jobs auch nicht, right?“

Als Arbeitspensum schlägt er eine 30-Stunden-Woche vor, mit der Option auf Verringerung, „denn der Boss braucht auch mal ne Pause“.

Erfolg hatte er mit seiner Bewerbung aber leider nicht, auch wenn er für gute Stimmung im Sekretariat der RWTH sorgte. „Wir haben uns köstlich amüsiert“, hieß es im Antwortschreiben an den Studenten. Aber ohne die nötige Erfahrung und „Expertise in sozialen Belangen“ - schließlich erinnere er sich an seine Zeit als Tutor nur bruchstückhaft - sei er leider nicht geeignet. Zudem wäre seine Vorstellung des Arbeitsaufwandes utopisch, auch wenn er mit seinem Argument, „der Boss braucht auch mal eine Auszeit“ durchaus Recht habe.

Die Stelle des Rektors soll zum 1. August 2018 neu besetzt werden. Ernst Schmachtenberg war dann zehn Jahre im Amt.