Aachen-Haaren - Haarener Bezirksamt ist endlich wieder online

Aachen-Haaren.

Wie sagt man noch gleich? Was lange währt, wird endlich gut. So auch im Bezirksamt Aachen-Haaren. Nach rund anderthalb Wochen sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seit Montagnachmittag wieder telefonisch und digital erreichbar. Zuvor war das Bezirksamt in der Germanusstraße komplett offline, und alle Datenleitungen, Telefone und Computer konnten nicht in Betrieb genommen werden.