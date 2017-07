Aachen.

Die Einladung an Uwe Zink steht. An einem sonnigen Wochenende möge sich der Geschäftsführer der Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM) mal im Garten des Haarener Bezirksbürgermeisters Ferdinand Corsten einfinden. Dann könne er sich selbst davon überzeugen, was schon jetzt am Himmel über Würselen, Verlautenheide und Haaren alles so dröhnt und knattert.