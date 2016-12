„Gute Schule 2020“: Die Liste ist jetzt beschlossene Sache

Aachen. Rund 21 Millionen Euro erhält die Stadt Aachen in den kommenden vier Jahren aus dem NRW-Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“. Der Stadtrat hat jetzt die Liste der Maßnahmen beschlossen und die Verwaltung beauftragt, eine Prioritätenliste aufzustellen und die geschätzten Kosten zu konkretisieren.

Die Ausschreibungen sind für 2017 geplant.

Das Programm „Gute Schule 2020“ bietet den Kommunen Finanzierungsmöglichkeiten für Um- und Neubauten, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie für Ausbau und Verbesserung der digitalen Infrastruktur in den kommunalen Schulen.

Ausnahme: Inda-Gymnasium

Die Verwaltung hatte für die Sitzung des Schulausschusses Anfang Dezember eine Vorschlagsliste mit Maßnahmen zusammengestellt. Der Schulausschuss hatte dem Rat empfohlen, die aufgeführten Maßnahmen zu beschließen – mit einer Ausnahme: Die Sanierung der Außenhülle des Inda-Gymnasiums (geschätzte Kosten rund vier Millionen Euro) soll durch andere Fördermittel finanziert werden.

Die Maßnahmen im Überblick: Komplettsanierungen von WC-Anlagen in Schulen, Kostenrahmen 1,3 Millionen Euro; Neubau der Katholischen Grundschule (KGS) Bildchen, Kostenrahmen 5,5 Millionen Euro; Akustik- und Brandschutzmaßnahmen sowie Boden- und Wandsanierungen in zehn Grundschulen, einer Förderschule und sechs weiterführenden Schulen, drei Millionen Euro; Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume in zehn weiterführenden Schulen, eine Millionen Euro; Neu-, Um- und Erweiterungsbau der Montessori-Grundschule Eilendorf, 5,5 Millionen Euro; zusätzliche Mittel zu bereits geplanten Maßnahmen beim OGS-Ausbau der Grundschulen KGS Hanbruch, Michaelsbergstraße, Passstraße und der GGS Brander Feld, 1,2 Millionen Euro; Breitbandausbau der Schulen, Anbindung an das Glasfaser-Kabelnetz, 100.000 Euro; Ausbau der internen Netzinfrastruktur (LAN) in den Schulgebäuden, 590.000 Euro; Ausbau von WLAN-Infrastrukturen in Schulen, 1,08 Millionen Euro; flächendeckender Ausbau der digitalen Ausstattung der Präsentationstechnik in den Unterrichtsräumen, zwei Millionen Euro; Aufbau einer zentralen IT-Infrastruktur für die Schulen inklusive Cloud-Lösung, 150.000 Euro; Beratungsleistungen zur IT-Infrastruktur, IT-Medienausstattung und Schulungen, 32.000 Euro.