Aachen.

In gut zwei Wochen gehen 4340 Anfänger an den Start. So viele Erstklässler werden in einer von 221 Eingangsklassen in der Städteregion Aachen eingeschult. Etwa 1750 i-Dötzchen in 90 Klassen sind es allein in der Stadt Aachen. Insgesamt fängt Ende August für 18.000 Grundschüler in 770 Klassen in der Städteregion die Schule an.