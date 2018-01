Konzertübersicht: Kleines, aber feines Programm

Freitag, 5. Januar: DCseven & Dawndala, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Pop, Soul). The World According To Skoob (TWATS), ab 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (One-man-Rock’n’Roll-Show). How About Rita?, 20 Uhr, Kurpark-Terrassen, Dammstraße 40 (Jazz).

Samstag, 6. Januar: David Joost, 20 Uhr, Wild Rover, Hirschgraben 13 (Liedermacher / Depressionismus).

Sonntag, 7. Januar: Tanja Raich Quartett, 18 Uhr, DasDa Theater, Liebigstraße 9 (Jazz, Pop, Neujahrskonzert).

Montag, 8. Januar: Moses, 20 Uhr, Domkeller, Hof 1 (Pop mit Tiefgang und Seele).

Mittwoch, 10. Januar: Detlef Neuls, 20 Uhr, Franz, Franzstraße 74 (Songwriter, Fingerstyle-Gitarre).