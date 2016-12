Aachen.

In seinem beruflichen Leben backt Günter Kleiber kleine Brötchen. Seit 35 Jahren arbeitet der Mann aus Brand mit Begeisterung als Bäcker. In seiner Freizeit aber hat Günter Kleiber eine ganz andere Leidenschaft: Er spielt die Drehorgel. Was er mit seinem Hobby einnimmt, spendet er für kranke Kinder und ihre Familien. Seit mehr als zehn Jahren schon.