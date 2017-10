Grundschulen: Am 6. November beginnt die Anmeldefrist

Aachen. Nach den Herbstferien geht‘s los: Die Anmeldefrist für alle Kinder, die im nächsten Sommer eingeschult werden, läuft vom 6. bis zum 15. November. Darauf weist das städtische Presseamt hin.

Alle Kinder, die bis einschließlich 29. September 2018 das sechste Lebensjahr vollenden, werden zum 1. August 2018 schulpflichtig. Ein Kind, das am 30. September 2018 oder danach sechs Jahre alt wird, kann nur auf Antrag von Erziehungsberechtigten eingeschult werden, wenn es die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzt und in seinem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind, also eine „Schulfähigkeit“ besteht. Die Entscheidung trifft der jeweilige Schulleiter.

Angemeldet werden können die Kinder an jeder Aachener Grundschule, sowohl an Bekenntnis- als auch an Gemeinschaftsschulen – im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnahmekapazitäten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht jedoch nur in der dem Wohnort des Kindes nächstgelegenen Grundschule.

Auch an der Domsingschule Aachen, der privaten Schule des Domkapitels, Ritter-Chorus-Straße 1-4, der Freien Waldorfschule Aachen, Anton-Kurze-Allee 10 oder der bip-Grundschule (Bildung und innovative Pädagogik), Barbarastraße 3, ist eine Anmeldung möglich.

Die beim Einwohnermeldeamt der Stadt Aachen erfassten Erziehungsberechtigten erhalten auch eine entsprechende schriftliche Benachrichtigung. Verantwortlich für die Anmeldung der neuen Grundschulkinder sind die Erziehungsberechtigten.