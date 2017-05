Auch „Schule von acht bis eins“ ist weiter gefragt

Die Entwicklung an den Aachener Grundschulen geht seit Jahren in Richtung OGS. Die Schule Am Lousberg und die KGS Horbach (Teilstandort der GGS Richterich) haben ihre „Schule von acht bis eins“ in diesem Schuljahr aufgegeben. „Bei den Eltern besteht hier ein steigender Bedarf an Ganztagsplätzen“, bilanziert die Verwaltung.

Dennoch tragen die Angebote in der Mittagsbetreuung deutlich zur Betreuungsbilanz in Aachen bei. In der „Schule von acht bis eins“ werden aktuell immerhin 1013 Kinder betreut. Eltern schätzen besonders die Flexibilität des Angebots. Nur noch drei Aachener Grundschulen allerdings setzen ausschließlich darauf: die KGS Höfchensweg, die Karl-Kuck-Schule in Brand und die KGS Kornelimünster, die im Frühjahr über Wochen mit dem Kampf der Eltern für den Erhalt der Betreuungsräume in der Alten Schule für Aufsehen sorgte.

Über die offiziellen„Acht bis eins“-Plätze hinaus gibt es am Höfchensweg und an der Karl-Kuck-Straße weitere 121 Betreuungsplätze, die ohne öffentliche Förderung über die Elternschaft finanziert werden.