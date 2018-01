Oberforstbach - Grundschule Oberforstbach sucht Sponsoren für Zirkusprojekt

Oberforstbach. Nach den Osterferien wird an der Grundschule Oberforstbach zum zweiten Mal ein Zirkusprojekt in Angriff genommen, nachdem 2014 das erste zu einem großen Erfolg wurde. Zirkusdirektor Rainer Gildenstern bittet Kinder und Erwachsene vom 8. bis 14. April in ein echtes Zirkuszelt.

Dort kann man eine Woche lang Zirkusluft schnuppern und in einer selbst ausgewählten Disziplin Nummern einüben, die am Ende in der Manege vor Eltern, Großeltern und Freunden präsentiert werden. Das bunte Programm wird in jahrgangsgemischten Gruppen unter Anleitung des schulischen und des Zirkusteams eingeübt.

Damit dieses Projekt finanziert werden kann, sammelten die Kinder mit einem Sponsorenlauf selbst Spenden. Aber es werden weitere Sponsoren benötigt, die bereit sind, die Projektarbeit zu unterstützen. Wer Sponsor werden möchte, kann sich an die Mitglieder des Planungsteams wenden oder auch bei der Aachener Bank einen Betrag ab fünf Euro online spenden auf www.aachener-bank.viele-schaffen-mehr.de/zirkus2018.

Zudem gibt es für alle Erwachsenen ein Abendprogramm im Zirkuszelt: Dienstag, 10. April, Peter Köster: „Achtung Pubertät“ (Wenn Lehrer ätzend und Eltern peinlich werden); Mittwoch, 11. April, die Band Uwaga; Donnerstag, 12. April, das Lagerfeuer-Trio. Alle Aufführungen sind jeweils um 19.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf ist bereits im Gange, Tickets gibt es im Sekretariat der GGS Oberforstbach, bei Schreibwaren Schönell, Oberforstbacher Straße 251 sowie in der Buchhandlung Am Markt, Brand, Trierer Straße 788.