Aachen.

Mit E-Mails ist das so eine Sache. Sie sind schnell geschrieben und schnell verschickt. Und wenn man nicht aufpasst, landen sie im falschen Postfach. So ist nun eine E-Mail des SPD-Ratsherrn Bernd Krott, die er vor der Sitzung des Schulausschusses an seinen Kollegen von der CDU, Holger Brantin, schicken wollte, an den falschen Adressaten versandt worden.