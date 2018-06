Grundschule Bildchen zieht schon in den Ferien ins Ausweichquartier Von: Margot Gasper

Letzte Aktualisierung: 25. Juni 2018, 14:29 Uhr

Aachen. In der kleinen Grundschule Bildchen werden jetzt bald die Umzugskartons gepackt. Die Schule zieht in den Sommerferien von der Reimser Straße im Preuswald vorübergehend ins ehemalige Schulgebäude Händelstraße am Kronenberg. Eigentlich war der Umzug ins Ausweichquartier nicht schon so bald geplant.