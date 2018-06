Aachen.

Manch ein Passant rieb sich am Dienstagmorgen in der Aachener Altstadt verdutzt die Augen. Etliche junge Menschen zogen vom Holzgraben zum Rathaus und brüllten lautstark „Kinder haben Rechte“. Soweit, so unspektakulär – würde das Durchschnittsalter der „Demonstranten“ nicht im Grundschulbereich liegen.