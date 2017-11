Aachen.

Eigentlich hätten sie über eine neue Koalition im Bund diskutieren sollen, doch die Geschichte verlief anders. So nutzten die Grünen ihre Mitgliederversammlung im Centre Charlemagne, um die aktuellen Berliner Ereignisse zu besprechen. Die Schuldzuweisungen in Sachen gescheiterter Jamaika-Sondierung waren eindeutig: Aus Sicht der Grünen hat die FDP den Schwarzen Peter in der gelben Tasche.