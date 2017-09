Aachen.

Stickoxidwerte kann man inzwischen recht einfach selbst messen. Die Grünen haben das getan, und zwar an fünf Punkten. In Aachen an der Theaterstraße, der Franzstraße und der Junkerstraße (am Bunker) sowie in Herzogenrath und Würselen. Die Ergebnisse sind laut Alexander Tietz-Latza, Bundestagskandidat Aachen-Land, zwar nicht alarmierend, aber noch lange kein Grund, befreit durchzuatmen.