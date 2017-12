Aachen - Grüne begrüßen Urteil zum Münsterwald

Aachen. Die Grünen begrüßen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen zu den Windrädern im Münsterwald. Deren Genehmigung durch die Stadt Aachen sei rechtmäßig, hatte die 6. Kammer in ihrem am Mittwoch verkündeten Urteil befunden.

Mehr zum Thema

„Wir freuen uns über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts und gehen davon aus, dass der Windpark jetzt endlich nach mehr als sieben Jahren Planungszeit gebaut wird“, heißt es in einer Erklärung der Kreisvorsitzenden Gisela Nacken und Alexander Tietz-Latza. Dies sei ein wesentliche Beitrag zur Verringerung von Kohlendioxid. Zu lange sei der Ausbau der Windkraft in Aachen nicht vorangekommen, neben fünf neuen Rädern in Horbach seien die Rotoren im Münsterwald die ersten neuen Anlagen seit 15 Jahren.

„Jetzt dürfen wir nicht stehen bleiben“, meinen die Grünen. Noch immer seien 95 Prozent der Aachener Dächer ohne Solarstromanlagen, und 18 Windräder reichten nicht für eine Stadt mit 250.000 Einwohnern.

Weiter Strom aus Kohle zu nutzen und dafür den Hambacher Forst zu vernichten, „das kommt für uns nicht infrage“.