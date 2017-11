Großkontrolle der deutschen und belgischen Polizei im Grenzgebiet

Aachen. Internationale Arbeit in den Abendstunden gab es am Mittwoch in Aachen und dem Grenzland. Wie die Polizei mitteilte, führten Beamte der belgischen Polizei, der Bundespolizei und des Polizeipräsidiums Aachen gemeinsame Kontrollen durch.

An fünf Stellen im Grenzgebiet kontrollierten die Gesetzeshüter insgesamt 270 Fahrzeuge und 475 Personen. Ziel war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die „intensive grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ habe ihren Ausdruck in der Tatsache gefunden, dass die Beamten in gemischten Teams zu Werke gingen, teilt die Aachener Polizei mit. So konnten die 70 Polizisten beider Länder Erfahrungen austauschen und vor Ort umsetzen. Und dieser Austausch zahlte sich aus, denn die Beamten wurden fündig.

Neben diversen verhängten Straf- und Bußgeldverfahren fiel ein Mann den Beamten besonders auf. Es handelte sich um einen 45-jährigen deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz in Belgien. Er wurde nach dem Grenzübertritt angehalten. In seinem Fahrzeug wurden Betäubungsmittel, Gerätschaften zur Einrichtung einer Cannabis-Plantage und ein fünfstelliger Bargeldbetrag gefunden.

Da der Autofahrer überdies unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Auto samt Inhalt sowie das Bargeld verblieben im Gewahrsam der Polizei. Bei ihm handelte es sich um einen alten Bekannten der Beamten – von Beamten auf beiden Seiten der Grenze. Derartige Kontrollen werden auch zukünftig durchgeführt und weiter intensiviert werden, so die Polizei.