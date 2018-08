Großbrand in Aachen-Ost heute: Feuer in Gewerbehalle

Aachen. Kurz nach 16 Uhr gab es endlich Entwarnung. Stefan Wenders, Einsatzleiter der Aachener Feuerwehr, meldete: „Wir haben die Situation unter Kontrolle.“ Stundenlang hatte zuvor ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften gegen einen Brand gekämpft, der die Lagerhalle einer Recyclingfirma an der Philipsstraße im Aachener Osten völlig zerstört hatte. Ein gewaltiger Rauchpilz stand stundenlang über der Stadt.

Auch wenn seit 16 Uhr keine unmittelbare Gefahr mehr bestand und auch der Rauch wieder zurückgegangen war, der zeitweise über die Stadtteile Eilendorf, Haaren, Verlautenheide sowie in Teile von Würselen, Stolberg und Eschweiler gezogen war, ist der Einsatz noch lange nicht zu Ende. Die Löscharbeiten werden nach Angaben der Feuerwehr noch viele Stunden dauern und in den kommenden Tagen weitergehen.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte ausgewechselt, ausgeruhte Kollegen übernahmen die Arbeit. Zwei Abrissbagger wurden angefordert, die die Halle öffnen sollen, um weitere Löscharbeiten zu ermöglichen.

Der Einsatz forderte die Aachener Wehr voll: Insgesamt waren etwa 80 Kräfte der Berufsfeuerwehr und 80 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort. Auch dienstfreie Kollegen der Berufsfeuerwehr wurden gerufen, alle zwölf Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr waren aktiviert, so dass die Grundsicherung in der Stadt gewährleistet ist. Die Polizei war mit 40 Beamten vor Ort, Johanniter, Malteser und DRK mit zusammen 33 Mitarbeitern. Der zuständige städtische Beigeordnete Dr. Markus Kremer lobt die Einsatzkräfte und ihr Vorgehen: „Dieser Einsatz zeigt die hohe Leistungsfähigkeit der Aachener Feuerwehr. Dank und Anerkennung gehen an alle Beteiligten.“

Am Nachmittag legte die Feuerwehr die Werte der Luftmessungen vor, die permanent in den betroffenen Bereichen durch mehrere Messwagen genommen worden sind und werden. Die Feuerwehr bescheinigt, dass die Messlage unauffällig ist, auch wenn der Brandrauch noch deutlich wahrnehmbar ist. Bernd Geßmann, stellvertretender Fachbereichsleiter der Feuerwehr Aachen: „Uns hilft heute das windige Wetter. Die Schadstoffbelastung in der Luft erfuhr so eine sehr schnelle und sehr hohe Verdünnung.“ Die gemessenen Werte seien unterhalb der Nachweisgrenze.

Der gewaltige Rauchpilz über Aachen-Rothe Erde war kilometerweit zu sehen. Für den Stadtteil Eilendorf wurde die Warnung der Feuerwehr an die Bevölkerung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungs- wie auch Klimaanlagen abzuschalten und sich in den Häusern aufzuhalten, am Nachmittag noch einmal wiederholt. Zwei Wohnblöcke in der Weißwasserstraße unmittelbar neben der brennenden Halle wurden evakuiert, darunter ein Übergangswohnheim der Stadt Aachen mit 123 Bewohnern. Die Bewohner wurden in der Turnhalle Neuköllner Straße betreut. Es war am späten Nachmittag noch nicht abzusehen, ob eine Unterbringung über Nacht erforderlich sein würde.

Der Brand war am Vormittag ausgebrochen, nachdem wohl Kabelschrott in Brand geraten war. Das Feuer in der mehrere tausend Quadratmeter großen Halle entwickelte sich sehr schnell. Zeugen berichteten immer wieder von lauten Detonationen.

Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich weiträumig ab und riefen Anwohner auf, das Gebiet zu verlassen und nicht durch die Rauchwolke zu gehen. Verletzte gibt es bislang keine.

Gasflaschen explodiert

Das Dach des Gebäudes stürzte aufgrund des Feuers ein, in den folgenden Stunden brachen immer weitere Gebäudeteile und Wände ein. Zeugen vor Ort sprachen von mehreren lauten Detonationen. Am Mittag explodierten in den Flammen laut ersten Informationen mehrere Gasflaschen, brennende Teile flogen durch die Luft.

Die Feuerwehr zapfte rund um den Einsatzort Hydranten an, um ausreichend Wasser zur Verfügung zu haben. Die Einsatzkräfte waren rund um das gesamte Gebäude im Einsatz, um das Feuer von allen Seiten zu löschen. Immer weitere Fahrzeuge der Feuerwehr rückten an, um das Feuer in den Griff zu bekommen. Auch die Wehren aus Kornelimünster, Würselen und die Freiwillige Feuerwehr aus Aachen-Mitte waren im Einsatz.

Laut Informationen der Pressestelle der Stadt Aachen waren die Löscharbeiten äußerst anspruchsvoll. Das Hauptproblem bestehe aber in der Rauchentwicklung.

Warnung für Aachen, Eilendorf, Eschweiler, Stolberg und Würselen

Der Rauch zog besonders in Richtung Eilendorf. Anwohnern wurde dringend geraten, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten. Auch in Eschweiler, Stolberg und Würselen war die Rauchwolke zu sehen, Anwohnern dort wurde ebenfalls empfohlen, Türen und Fenster zu schließen. Die Feuerwehr ist aktuell vor Ort und maß die Luftwerte in den betroffenen Bereichen.

Rund um den Einsatzort im Bereich Weißwasserstraße/Hüttenstraße haben sich inzwischen zahlreiche Schaulustige eingefunden. Die Einsatzkräfte appellierten dringend an alle Personen, sich zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit aus dem Bereich zu entfernen - auch, um den Einsatz vor Ort nicht zu gefährden.





Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab es auch im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Aachen Hauptbahnhof und Aachen Rothe zeitweise große Einschränkungen. Nach einigen Stunden konnten die Züge jedoch wieder nach Plan fahren.

Wie die Presseabteilung der Stadt am Mittag berichtete, bleiben die Recyclinghöfe der Stadt Aachen am Montag wegen des Einsatzes geschlossen. Und auch die Aldi-Filiale in Eilendorf zieht ihre Konsequenzen. Wegen des Brandes wird der Discounter am Montag um 12.45 Uhr vorsorglich geschlossen. Am Dienstag, 28. August, wird sie wieder zur gewohnten Zeit öffnen.

