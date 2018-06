Aachen - Großes Kunstwerk mit Harke und Sand vorm Dressurstadion

Aachen.

Aus der Vogelperspektive eröffnet sich ein neues Bild auf das Reitturniergelände in der Aachener Soers. In vier Stunden hat der Aachener Diplomdesigner Martin Stockberg – auch aus Vorfreude auf den CHIO, der mit dem Soerser Sonntag am Sonntag, 15. Juli, beginnt – die fünf Disziplinen des Weltfestes des Pferdesports in den Sandboden vor das Deutsche Bank Dressurstadion gezaubert.