Hahn - Großes Interesse am Hahner Printenschießen

Letzte Aktualisierung: 12. Dezember 2017, 11:36 Uhr

Hahn. In der Schützenhalle in Hahn hat Vorsitzender Sascha Graf am Wochenende zahlreiche Interessenten begrüßen können, die sich zum Printenschießen der Hahner Schützen eingefunden hatten.