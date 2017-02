Aachen.

Ja, ist denn heute schon Rosenmontag? Diesen Eindruck drängt sich Aachens Jecke am vergangenen Wochenende in der Innenstadt auf. Denn da ist doch tatsächlich ein kleiner jecker Umzug mit echtem Karnevalsprinzen unterwegs. Der amtierende Aachener Stadtprinz Thomas III. (Jäschke) ist auf dem Weg in seine Hofburg für die heiße Phase des Karnevals.