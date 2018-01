Aachen - Großeinsatz am Adalbertsteinweg: Bewohner aus brennendem Haus gerettet

Aachen. „Zum Glück ist niemand verletzt worden“, sagt Ismail Akdag. Er ist der Besitzer des Hauses am Adalbertsteinweg, das am späten Dienstagabend Feuer gefangen hatte. Alle elf Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befanden, konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Unter ihnen auch ein Kind.

Video Elf Menschen aus brennendem Haus in Aachen gerettet Bildergalerie Feuer am Adalbertsteinweg: Feuerwehr rettet Bewohner

Sie alle wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort untersucht, sechs von ihnen und das Kind wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand ist derzeit noch nichts bekannt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Bis in die Nacht hinein dauerte der Einsatz der Feuerwehr an. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und auch die Bewohner konnten durch die Frontfenster per Hubrettungsbühne sowie mit Schutzkleidung durch das Treppenhaus aus dem brennenden Haus befreit werden. Sie hatten sich per Klopfzeichen an den Fenstern bemerkbar gemacht, einige flüchteten sich sogar auf das Dach.

War eine Zigarette Schuld?

Am Tag danach war Ismail Akdag, der selbst eine Wohnung in dem Haus bewohnt, dann mit seiner Tochter vor Ort, um sich einen ersten Eindruck bei Tageslicht zu verschaffen. Die Brandermittler der Polizei begutachteten das Haus, das noch intensiv nach verbrannten Materialien roch und schon im Eingangsbereich des Hausflures stark verrußt ist. Akdag war dabei.

Das Feuer muss nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr im Erdgeschoss des Treppenraums ausgebrochen sein. „Sie vermuten, dass jemand Müll in den Flur gelegt hatte und darin eine Zigarette noch nicht ganz aus war“, sagt Akdag. „Sicher ist das aber nicht“, so der Hausbesitzer weiter. Die Ermittler werden ihre ersten Erkenntnisse nun erst noch auswerten müssen. „Möglicherweise muss auch noch ein Gutachten erstellt werden“, sagt Andreas Müller von der Pressestelle der Aachener Polizei. Das könne dauern.

Die Imbissbude, die im Erdgeschoss des Hauses liegt, ist derzeit geschlossen und muss dies auch erst einmal bleiben. An der Fensterscheibe klebt ein entsprechender Zettel. Und auch die Wohnungen sind unbewohnbar. Einige Fenster sind zerschlagen, Türen hatte die Feuerwehr in der Nacht mit Gewalt öffnen müssen, um die Menschen zu retten.

„Wie lange das so bleibt, weiß ich nicht“, sagt Akdag. Er und seine Frau sind erst mal bei seiner Tochter untergekommen. „Es tut mir für die anderen Mieter leid, sie müssen sich im schlimmsten Fall ein Hotel mieten“, sagt er. Akdag betont, dass er selbst kein Raucher sei, seine Frau auch nicht. Er könne sich diesen Vorfall nicht erklären, betont aber mehrfach, dass die Feuerwehr einen sehr guten Job gemacht habe. „Es ging alles so schnell.“

Busse verlassen

Das musste es auch am Dienstagabend. Die Feuerwehr hatte den Bereich großflächig für den Verkehr gesperrt. Das betraf die Kreuzung Adalbertsteinweg/Elsassstraße/Sedanstraße. Autofahrer mussten wenden und auch Busse kamen an den Absperrungen der Polizei nicht weiter. Die Passagiere mussten aussteigen und wurden von einem Mitarbeiter der Aseag vor Ort betreut und bei der Heimwegplanung beraten.

Insgesamt waren 31 Kräfte der Berufsfeuerwehr, 21 des Löschzuges Mitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie zehn Kräfte des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Auch die Polizei war mit vielen Einsatzkräften vor Ort und sicherte den Bereich ab.