Die Agit und das Technologiezentrum

Mitte Juni 1983 wird die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (Agit) von der Industrie- und Handelskammer Aachen gegründet, damals als „Rheinische Gesellschaft zur Förderung innovativer Existenzgründung und des Technologie-Transfers“.

Die Idee war, „jungen Technikern in einem ‚Verfügungszentrum für innovative Existenzgründung‘ die Möglichkeit zu geben, ihre Idee in engem Kontakt zu den jeweiligen Instituten der Technischen Hochschule in Form zukunftsträchtiger Produkte zur Marktreife zu entwickeln“, wie es in einem Interview von 1983 mit Otto Eschweiler, damals Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen, heißt.

Das erste Technologiezentrum Aachen zieht ein Jahr später, 1984, an der Jülicher Straße ein – verstreut über sieben Gebäudekomplexe. 1993 wird das Technologiezentrum in der Dennewartstraße eröffnet. Kosten: 48 Millionen Mark, 33 Millionen kamen von Bund und Land. Größe: 12.000 Quadratmeter Nutzfläche.