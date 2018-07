Aachen - Große Neuerungen bleiben diesmal beim CHIO aus

CHIO-Karten gibt es auch beim Medienhaus

Der CHIO 2018 beginnt in zehn Tagen am Freitag, 13. Juli, mit den Volitigierwettbewerben und endet am Sonntag, 22. Juli, traditionell mit dem Abschied der Nationen.

Eintrittskarten gibt es längst nicht mehr für alle Veranstaltungen und Wettbewerbe. Aber die Karten, die noch erhältlich sind, gibt es unter anderem beim Kundenservice des Medienhauses Aachen am Elisenbrunnen sowie im Verlagsgebäude Dresdener Straße.

www.chioaachen.de