Große Kontrolle der Polizei: Drogen, Handys, Messer beschlagnahmt

Aachen. Die Aachener Polizei hat am Mittwochabend erneut mit einem Großaufgebot bis in die Nachstunden hinein mehrere einschlägige Lokalitäten und öffentliche Plätze kontrolliert. Ziel der regelmäßigen „City-Konzept“-Einsätze sei die Bekämpfung der allgemeinen Straßenkriminalität, erklärte die Polizei.

Etwa 50 Einsatzkräfte waren – teils als Zivilstreife – im Zeitraum von 17.30 bis 1.30 Uhr an dem Einsatz beteiligt; darunter auch Beamte von der Kripo, der Aachener Einsatzhundertschaft und Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Verteilt auf drei Lokale, den Stadtgarten und weitere bekannte Schwerpunkte wurden insgesamt 39 Personen kontrolliert, 15 Strafanzeigen geschrieben und eine Ordnungswidrigkeit geahndet.

In der Gaststätte „Kapadokia“ am Gasborn hatte ein Mann Drogen, ein geklautes Handy und mehrere Tausend Euro dabei. Die Drogen und das Telefon wurden beschlagnahmt. In diesem Fall wurde sogar das Geld zur sogenannten Präventiven Gewinnabschöpfung eingezogen, da der Verdacht nahe lag, dass das Geld aus Drogengeschäften stammt.

Auch in der Gaststätte „Prestige“ in der Heinrichsallee wurden die Beamten fündig: ein Mann hatte Drogen und ein durch einen Online-Betrug erlangtes Handy dabei. Beides wurde ihm abgenommen.

Im Aachener Stadtgarten wurden nach gezielten Kontrollen zehn Strafanzeigen wegen Besitz von Drogen fällig. Hinzu kam ein unerlaubtes Messer; eine Ordnungswidrigkeit.

Neben der Bekämpfung der Straßenkriminalität diente der Einsatz auch der Erlangung von Erkenntnissen sowie der Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. Die Aachener Polizei wird derartige Einsätze auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen durchführen.