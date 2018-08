Aachen - Großbrand in Gewerbehalle: Riesige Rauchwolke über Aachen

Aachen.

Am Montag ist in einer Gewerbehalle in der Philipsstraße im Aachener Osten ein Feuer ausgebrochen, nachdem wohl Kabelschrott in Brand geraten war. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Stadtgebiet sollten Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.